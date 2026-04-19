SONDAGGIO - Napoli - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
La Lazio sorprende e, dopo la sconfitta contro la Fiorentina di una settimana fa, riesce a vincere contro il Napoli al Maradona. Come aveva fatto un anno fa. Decisivi i gol di Cancellieri e Basic. Il risultato poteva essere ancora più netto - Zaccagni ha fallito l'occasione dagli undici metri nel corso del primo tempo - ma alla fine Sarri si gode una vittoria netta, rotonda, arrivata praticamente senza rischiare nulla.
Ottima la prova praticamente dell'intera rosa, che ora dovrà pensare alla prossima sfida, quella importantissima contro l'Atalanta, che vale un posto nella finale di Coppa Italia. Prima di archiviare definitivamente Napoli-Lazio, però, è tempo di decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).