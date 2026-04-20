Lazio, senti Mancini: "Cancellieri ha qualità! Se ne parla poco"
20.04.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e attuale allenatore dell'Al Sadd, è intervenuto a margine della consegna del premio Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Tra i tanti temi toccati ha parlato dei giovani italiani che più l'hanno impressionato in Serie A: tra questi c'è anche Matteo Cancellieri della Lazio. Di seguito le sue parole: "Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.