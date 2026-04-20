Tommaso Paradiso, cori laziali al concerto: “Se fate così i romanisti…”
20.04.2026 13:15 di Simone Locusta
Tra le macerie del mondo, qualche gioia per Tommaso Paradiso. Il tour del cantautore romano, tifosissimo della Lazio, è partito con il botto: doppio sold out per le due date a Roma al Palazzetto dello Sport.
I suoi fan sanno bene qual è la sua fede calcistica e per gran parte di essi è la stessa. Infatti, durante il concerto non sono mancati cori, sia di protesta contro la società che di incitamento verso la prima squadra della Capitale.
Paradiso, dal palco, ci ha ironizzato sopra: "Tutti sanno che è la mia squadra del cuore, ma se fate così i romanisti non vengono più e lo stadio me lo sogno. Io voglio tutti al mio concerto, anche i romanisti", queste le sue parole riportate dall’AGI.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.