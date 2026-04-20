Lazio, Piscedda analizza: "L'Atalanta avrà un solo vantaggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Napoli. L'ex difensore biancoceleste ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Sarri al Maradona.

NAPOLI - "Ho visto una bellissima partita. La Lazio non si è solo difesa. Il centrocampo era di qualità, quando si recuperava palla si poteva infilare il Napoli proprio perché avevi centrocampisti di questo tipo. Alcuni allenatori spiattellano delle statistiche molto noiose. Il Napoli aveva dei giocatori irriconoscibili".

SINGOLI - "Sono piaciuti tutti i singoli della partita. Poi c'è Taylor che può affascinare, un giocatore che sa fare tutto. Mi piace molto. Mi ricorda Nedved in alcuni inserimenti. Anche Lazzari ha fatto una buona gara. Bene i due centrali e Motta sta prendendo confidenza. Noslin e Cancellieri hanno fatto una buona gara".

ATALANTA - "L'Atalanta non è il Napoli, sarà più concentrata. Mi aspetto una partita più difficile rispetto a quella del Maradona. Le due squadre si equivalgono, l'Atalanta avrà come unico vantaggio quello di giocare a Bergamo. Se io fossi l'allenatore dell'Atalanta starei molto attento a lasciare il campo alla Lazio. Solitamente l'Atalanta si alza spessa con la linea, va uno contro uno. Gioco che io non proporrei".

NOSLIN O MALDINI? - "A Bergamo punterei su Noslin. Lo premierei per come ha interpretato la partita a Napoli, dove ha fatto un'ottima gara. Un allenatore poi deve sempre avere dubbi e in allenamento decide valutando quale far giocare. Oggi con cinque cambi giocano praticamente tutti. In Maldini non vedo questa mossa strategica per cui è indispensabile per poter battere l'Atalanta".

BIG MATCH - "La Lazio ha dei giocatori che contro le grandi squadre gli permettono di esprimersi meglio. I punti però sono stati persi con le piccole. In partite più chiuse non hai il giocatore che inventa la giocata, questa squadra ha altre caratteristiche".