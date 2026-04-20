Lazio, il rilancio di Noslin: decisivo a Napoli, ora vuole la Coppa Italia

RASSEGNA STAMPA - Noslin si prende la scena a Napoli e rilancia le gerarchie dell’attacco. Con i suoi movimenti continui ha messo in grande difficoltà Buongiorno, abbassandosi a centrocampo e attaccando poi lo spazio, risultando decisivo anche senza segnare. Cinque occasioni create, un rigore conquistato e diverse azioni chiave: la sua prova al Maradona è stata completa e ha dato nuova energia alla Lazio.

Dopo vari tentativi, Maurizio Sarri sembra aver trovato la chiave giusta: Noslin centravanti di manovra, capace di legare il gioco, aprire spazi e rendere imprevedibile l’attacco. Non è solo una questione di numeri, ma di impatto nel sistema. Le statistiche, comunque, premiano l’olandese: quattro gol totali, più di Maldini, Dia e Ratkov messi insieme. Tra questi pesa quello segnato a Bologna, decisivo per portare la Lazio ai rigori e aprire la strada alla doppia sfida proprio con l’Atalanta.

Ora la scelta per Bergamo si complica. Maldini, fin qui spesso titolare, garantisce più fisicità ed è stato gestito proprio in ottica Atalanta, mentre Dia resta indietro e Ratkov è fuori dai piani. Ma il Noslin visto a Napoli cambia gli equilibri: le gerarchie non sono più fisse e il posto da titolare è in discussione.