Lazio, Bergamo è un tabù: i precedenti in Coppa Italia contro l'Atalanta
Il crocevia stagionale della Lazio è sempre più vicino. Dopo il 2-2 dell'andata, gli uomini Sarri si preparano ad affrontare l'Atalanta alla New Balance Arena con in palio l'accesso alla finale di Coppa Italia, un trofeo a cui sono appese tutte le speranze di squadra, società e tifosi.
Seppur i precedenti totali nella competizione sorridano ai biancocelesti, quelli andati in scena a Bergamo sono tutt'altro che ben auguranti. Nelle sei sfide di coppa giocate in casa della Dea, infatti, la Lazio non ha ottenuto nemmeno un successo, incassando tre sconfitte e ottenendo altrettanti pareggi. Sono inoltre 5 i gol realizzati dai capitolini, contro i 9 dei bergamaschi. Di seguito tutti i numeri della sfida diffusi sul sito ufficiale del club.
Passaggi del turno: 1 Lazio, 2 Atalanta
Ultima vittoria Lazio: 0-2 (15.05.2019)
Ultima vittoria Atalanta: 3-2 (27.01.2021)
Ultimo pareggio: 2-2 (04.03.2026)
Gol totali Lazio: 15
Gol totali Atalanta: 13
Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia in trasferta: / - 3-2 Atalanta (2021)