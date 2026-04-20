Lazio, dubbi in attacco per la Coppa Italia: dopo Napoli è tutto in discussione

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la pratica Napoli, ora si pensa solo alla Coppa Italia di mercoledì. Noslin al Maradona ha garantito profondità, sponde e qualità nelle transizioni, ora resta da capire se a Bergamo servirà questo tipo di attaccante o una presenza più fisica, come quella che può offrire Maldini.

I numeri, comunque, premiano l’olandese: quattro gol totali, più di Maldini, Dia e Ratkov messi insieme. Tra questi pesa quello segnato a Bologna, decisivo per portare la Lazio ai rigori e aprire la strada alla doppia sfida proprio con l’Atalanta.

Le scelte di Sarri, sottolinea il Corriere dello Sport, non riguardano solo il centravanti. Anche sugli esterni c’è un ballottaggio aperto: Cancellieri si è messo in mostra al Maradona, mentre Isaksen resta un’opzione importante, soprattutto per quanto fatto proprio contro l’Atalanta in passato. Il danese, però, è in calo dopo l’ultima sosta e nelle ultime uscite è stato escluso.

Cancellieri, invece, ha convinto per le sue accelerazioni e per la capacità di attaccare lo spazio centralmente, caratteristiche molto apprezzate da Sarri. Il tecnico lo considera ancora migliorabile, ma ne intravede il potenziale. E la sensazione è che, tra centravanti ed esterni, qualche indizio sulla formazione di Bergamo sia già arrivato.