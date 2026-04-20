NEWS | Inchiesta escort di lusso a Milano: "Coinvolti diversi calciatori"
20.04.2026 12:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell’organizzazione di eventi delle movida, che ha “promosso un'attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi"... <<< INCHIESTA MILANO >>>
autore
Jessica Reatini
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