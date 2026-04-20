NEWS | Inchiesta escort di lusso a Milano: "Coinvolti diversi calciatori"

20.04.2026 12:40 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Inchiesta escort di lusso a Milano: "Coinvolti diversi calciatori"

finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell’organizzazione di eventi delle movida, che ha “promosso un'attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi"... <<< INCHIESTA MILANO >>>

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Jessica Reatini
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