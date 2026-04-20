Lazio, Rambaudi esulta: "Bravo Sarri! Ora con l'Atalanta..."

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© foto di Federico De Luca 2026

L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria di Napoli e per proiettarsi verso Bergamo, dove la Lazio sfiderà l'Atalanta nella partita più importante della stagione. Di seguito le sue parole.

"Probabilmente è stata la miglior prestazione della stagione. Immaginavo che il clima e l’avversario avrebbero portato i giocatori a dare tanto. La Lazio sta continuando a lavorare per arrivare all'evento in maniera ottimale; è libera mentalmente, sta recuperando, sa fare molto bene quel tipo di gioco. Nel muoversi e nel proporsi è stato un piacere vederla in campo, in maniera ordinaria ma anche istintiva, non solo codificata. Hanno fatto tutti una grande prestazione, super Gila, bene Noslin, ma anche Taylor, Cancellieri, tutti".

"Non so se l’intenzione è quella di far giocare questa squadra mercoledì, ma perché no? Anche perché dopo una prestazione del genere è dura cambiare, a meno che il tecnico non vede in allenamento che qualcuno ha speso troppo".

"Importante il recupero di Zaccagni, Gila è tornato in forma straordinaria. Poi ho visto i miglioramenti, su tutti quelli di Tavares. Bravo Sarri e anche i giocatori che si sono applicati. Ora arrivi bene a Bergamo, ma incontri una squadra che ha qualità; adesso l’Atalanta è forte e fragile, in questo momento può sciogliersi perché potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano a fine stagione".