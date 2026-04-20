Lazio, è un Taylor alla Hamsik: l'impatto in zona bonus è stato totale

20.04.2026 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, è un Taylor alla Hamsik: l'impatto in zona bonus è stato totale

RASSEGNA STAMPA - Sempre in campo, sempre decisivo: Taylor è diventato in poco tempo uno dei punti fermi della Lazio. Anche a Napoli ha offerto una prestazione di alto livello, sotto gli occhi di Marek Hamsik, mezzala simbolo del gioco di Maurizio Sarri. Proprio Sarri lo ha elogiato, sottolineandone intelligenza e rapidità di adattamento al calcio italiano, tra i più complessi.

Nonostante i tanti impegni ravvicinati, Taylor non si ferma mai: al Maradona ha giocato tutti i 90 minuti, confermando una tenuta impressionante. Fin qui ha saltato appena 43 minuti complessivi in 16 presenze, segno di un’affidabilità totale. Dal debutto di gennaio a Verona, il suo impatto è stato costante, risultando tra i più incisivi: tre gol e due assist, numeri che lo rendono il giocatore più coinvolto nelle reti della Lazio nel periodo. Un dato curioso rafforza il suo peso: come evidenziato dal Corriere dello Sport, quando partecipa a un gol, la squadra di Sarri non perde mai.

La sua forza è la semplicità: giocate pulite, inserimenti puntuali e scelte sempre efficaci. Il suo rendimento costante ha permesso a Sarri di gestire le rotazioni degli altri centrocampisti senza preoccuparsi troppo di lui. Ora servirà un’altra prova così anche nella sfida decisiva con l’Atalanta. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.