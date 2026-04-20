NEWS | Rapina a Euroma2: clienti e dipendenti presi come ostaggi
20.04.2026 13:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Mattina di paura nella Capitale e, precisamente, nel centro commerciale Europa 2 all’Eur. Cinque banditi incappucciati, armati, hanno infatti fatto irruzione in una gioielleria del centro commerciale prendendo clienti e dipendenti come ostaggi. I banditi sono poi scappati dopo aver rubato dalla cassaforte molte pietre preziose scappando... <<< EUROMA2 >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide