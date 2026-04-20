Lazio, cancelli aperti a Formello prima dell'Atalanta: il Fersini è sold out
20.04.2026 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Posti esauriti. Come riportato da Il Messaggero, martedì mattina il Fersini sarà sold out, almeno per i circa mille posti che sono stati messi a disposizione. Lo stadio di Formello accoglierà coloro che hanno effettuato la prenotazione: da iniziativa del club, i tifosi potranno sostenere la squadra nella prima parte della rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Gli spalti, quindi, saranno pieni, in attesa dell'annuncio ufficiale del tifo organizzato a riguardo e di altre iniziative della vigilia.