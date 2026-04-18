PAGELLE Napoli-Lazio: Gila sontuoso, turbo-Nuno. Cancellieri si sblocca

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

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MOTTA 6: Colpa del Napoli e merito dei compagni se è meno protagonista degli altri. Non gli arriva un tiro nello specchio. Con la sigaretta in bocca, chi lo avrebbe mai detto oggi?

LAZZARI 6,5: Il problema muscolare che accusa nel finale è la beffa di una partita in cui aveva convinto senza mai subire. La speranza che siano solo crampi, visto lo stop già di Marusic.

Dall’81 HYSAJ sv

GILA 8: Che rientro, che attenzione, che velocità! Torna e fa la voce grossa, annulla totalmente Hojlund. Altro che rodaggio per Bergamo, la sua è stata una prestazione sontuosa.

Dal 61’ PROVSTGAARD 6,5: Non soffre, mezzora in cui rimane sempre concentrato.

ROMAGNOLI 7,5: Intelligenza superiore, sempre nel posto giusto al momento giusto. Grande esperienza, letture super.

TAVARES 8: Gioca col turbo azionato, spinge e non lo tengono. Quando accelera fa paura, sembra il terzino ammirato all’inizio della scorsa stagione. Fugge a sinistra e mette dentro il pallone del 2-0, ma già nei primi 45 minuti aveva impressionato tutti, compresi gli avversari.

BASIC 7,5: La muove velocemente, si butta in area con tempismo. Merita il timbro del raddoppio: sinistro che Milinkovic tocca e basta. Bella prova.

Dal 71’ DELE-BASHIRU 6: Dentro a giochi fatti.

CATALDI 7: Tocchi precisi e in verticale, imposta e intercetta le linee di passaggio. Un’ora di gioco prima del cambio previsto in partenza.

Dal 61’ PATRIC 6,5: Massimo due tocchi, entra con la strada spianata.

TAYLOR 7,5: Passaggi semplici ed efficaci perché sempre ragionati. Come il pallone all’indietro che Cancellieri spinge dentro per il vantaggio: inserimento e suggerimento, fa sembrare tutto facile.

CANCELLIERI 7,5: Ringrazia Taylor e si sblocca. Anticipa Spinazzola, quello che non aveva fatto a Firenze sull’assist dello stesso olandese. Oggi brilla in entrambe le fasi: cicca il 2-0, ci pensa Basic al posto suo. Prestazione strapositiva.

NOSLIN 7,5: Non segna, ma due-tre giocate valgono come un gol. Il rigore conquistato con finta precedente, in primis. Viene incontro senza farsi anticipare, permette ai compagni di sfruttare gli spazi aperti. Nella ripresa si sposta sulla fascia, aiuta Nuno alla grande.

ZACCAGNI 6,5: Sbaglia il rigore, per fortuna non condiziona il risultato. È l’errore macroscopico di una partita comunque positiva: nella personalità e creare la superiorità numerica da quella parte. Merita anche lui un buon voto, nonostante il penalty fallito.

Dal 61’ DIA 6: Era pronosticato titolare, Sarri gli riserva invece l’ultimo spezzone.

ALL. SARRI 8: La Lazio vince dominando il Napoli in trasferta. Successo strameritato: squadra corta che riparte come una molla, ha occasioni a favore e non concede. Da applausi. La partita più bella della stagione prima di quella più importante. Ora serve ripetersi con l’Atalanta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 5, Buongiorno 4, Olivera 5; Politano 5 (Mazzocchi 6), Anguissa 5 (Alisson Santos 6), Lobotka 5,5 (Giovane 5), Spinazzola 5 (Gutierrez 5,5); De Bruyne 4,5 (Elmas 5), McTominay 5; Hojlund 4,5. All.: Conte 4,5.