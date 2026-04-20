Inter, Akanji: "Vogliamo scudetto e Coppa Italia". La Lazio è avvisata
20.04.2026 13:30 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore nerazzurro Manuel Akanji ha parlato del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como, svelando l'obiettivo dell'Inter avvisando così Lazio, Atalanta e i lariani, le altre pretendenti alla vittoria finale. Di seguito le sue parole.
"Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta scudetto Coppa Italia, chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.