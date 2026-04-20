Verona, Orban aggredisce un tifoso: la società prende posizione

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Brutto episodio a Verona dopo la sconfitta contro il Milan. Protagonista dell’episodio è stato Gift Orban, coinvolto in un alterco con alcuni tifosi nel parcheggio mentre lasciava lo stadio. Secondo quanto ricostruito da L'Arena, il tutto è nato quando un padre, insieme al figlio, si è avvicinato all’auto del giocatore chiedendo una foto. L'attaccante gialloblù, con il finestrino abbassato, avrebbe risposto di avere fretta, senza fermarsi.

Un altro tifoso insiste, Orban prova ad andarsene e il tifoso ha reagito colpendo il cofano dell'auto. Orban poi è sceso dal veicolo e ha colpito il tifoso: da lì è partito uno scontro acceso.

In merito alla vicenda, l'Hellas Verona ha pubblicato un comunicato: "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".