Udine fa rima con... Nesta: prima l'esordio di Alessandro, ora segna Elphege
19.04.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Udine e quel rapporto speciale con i Nesta. Come raccontato da Giuseppe Pastore su Instagram, nello stadio dell'Udinese ha esordito in Serie A l'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro (13 marzo 1994) e ha segnato il suo primo gol in campionato l'attaccante del Parma Elphege. Il suo nome, appunto Nesta, è in realtà dedicato a Bob Marley, come ha spiegato lui stesso in passato. Per entrambi, però, il Friuli è una terra speciale.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.