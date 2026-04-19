Melli: "Questa Lazio è un sogno! Contro il Napoli poteva finire in goleada"

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Splendida vittoria della Lazio al Maradona. La squadra di Sarri ha battuto il Napoli per 0-2 grazie ai gol Cancellieri e Basic, bloccando ogni tipo di offensiva degli azzurri di Conte. Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha commentato proprio la prestazione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

“Un sogno, mi sto stropicciando gli occhi dalla meraviglia, come se avesti visto un film, è tutto incredibile. Una Lazio veloce, grande organizzazione difensiva, implacabile anche nei rovesciamenti di fronte, la partita poteva finire in goleada. Napoli irriconoscibile, ma credo non fosse facile per una Lazio ritenuta tecnicamente poca cosa, sbancare dopo 455 giorni d’imbattibilità napoletana, il Maradona, uno stadio che ispira Sarri e i Laziali, quarta vittoria consecutiva la Maradona, Il Napoli a parte qualche calcio d’angolo e un palo esterno non ha fatto nulla”