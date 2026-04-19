Sulla pelle per sempre: Caicedo si tatua lo stemma della Lazio - VD
19.04.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
"La lazialità ti invade", aveva dichiarato Maurizio Sarri. Lo sa bene Felipe Caicedo, ormai tifoso aggiunto dopo la sua esperienza nella Capitale tra il 2017 e il 2021. L'ex centravanti non ha mai nascosto il suo amore per i colori biancocelesti, da cui è stato totalmente conquistato. Ora ha deciso di coronare questa sua passione con un tatuaggio: come si vede in un video pubblicato su X, infatti, Caicedo si è tatuato sul braccio sinistro lo stemma dela Lazio, che rimarrà per sempre parte della sua vita e sulla sua pelle. Un laziale vero. Di seguito il filmato.
Unos meses atrás.— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 17, 2026
Qualche mese fa.
🟡️ pic.twitter.com/CVLAWbDZqR
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.