Atalanta, De Roon: "La Lazio sta veramente bene, noi siamo carichissimi"

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Dopo il pareggio contro la Roma, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Dazn della prossima gara di Coppa Italia contro la Lazio. Ripartendo dal 2-2 dell'andata, le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale. Di seguito le sue parole: "Alla Coppa Italia ci arriviamo carichissimi, ci sono arrivato tre volte anche se poi non è andata bene ma mercoledì metteremo tutto in campo. È un grande obiettivo, abbiamo tanta voglia ma sarà tosta. La Lazio? Li abbiamo visti contro il Napoli e stanno veramente bene".