Lazio, derby Primavera a Formello: anche Lotito presente in tribuna
19.04.2026 14:40 di Christian Gugliotta
Allo stadio Fersini di Formello è in corso il derby Primavera tra Lazio e Roma. Oltre a numerosi sostenitori delle due squadre (circa un migliaio) e diversi giocatori della Prima Squadra, sugli spalti è presente anche il presidente Claudio Lotito per assistere alla sfida.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.