Atalanta, la carica di Raspadori: "Testa alla Lazio, vogliamo la finale"
19.04.2026 10:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche Giacomo Raspadori, nell'intervista al termine della partita contro la Roma, ha parlato della Lazio e dell'impegno in Coppa Italia di mercoledì contro la Lazio. Ecco le parole del calciatore ex Napoli ai microfoni di Sky:
“La testa ora finisce sulla partita di mercoledì, è un obiettivo importante per noi, giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi. In campionato mancano poche partite, ma sono quelle decisive. È ancora tutto aperto, dovremo fare sempre il massimo per sfruttare lo spiraglio qualora si presentasse”.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.