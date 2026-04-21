Lazio, porte aperte al Fersini: quanti tifosi inciteranno la squadra di Sarri
21.04.2026 09:15 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Esauriti gli ingressi messi a disposizione per assistere all’allenamento a porte aperte della Lazio alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. In palio un posto in finale, e allora per caricare la squadra le porte di Formello si apriranno questa mattina intorno alle ore 10:00.
Presenti, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, circa 1200 tifosi della Lazio. Questi gli ingressi messi a disposizione per assistere alla prima mezz’ora di allenamento sugli spalti del Fersini, come accaduto già in passato.
Rispetto alle precedenti occasioni, però, questa volta non ci sarà la tifoseria organizzata che, oltre al maxi schermo, inciterà la squadra in aeroporto.