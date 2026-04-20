Lazio, Nuno Tavares ormai è insostituibile: ora il riscatto contro l'Atalanta

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RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares è diventato imprescindibile per la Lazio. Anche a pochi giorni dalla sfida decisiva, Maurizio Sarri non ha rinunciato a lui, ricevendo risposte importanti: prestazione completa, tra spinta offensiva e solidità difensiva, con un quasi assist per Basic e diverse giocate decisive. Contro Politano non ha concesso nulla, confermando una crescita evidente soprattutto nella fase senza palla e nella continuità, mai così alta in carriera.

Dopo mesi complicati tra mercato, per cui è stato molto vicino alla cessione, e panchina, Tavares ha cambiato atteggiamento ed è diventato una certezza nello scacchiere di Sarri. Ora lo attende un nuovo banco di prova contro l’Atalanta, dove dovrà riscattare le difficoltà avute in passato contro Zappacosta.

Restano alcuni dubbi sugli esterni: Lazzari è uscito con i crampi ma non dovrebbe farcela, Marusic prova il recupero ma è in ritardo, con Hysaj pronto in caso di emergenza. Nonostante le perplessità sull’equilibrio con due terzini offensivi, la prova di Napoli ha dimostrato che la Lazio può reggere anche con questa soluzione.