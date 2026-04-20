Lazio, la difesa fa scuola lontano dall'Olimpico: i numeri sono impressionanti

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RASSEGNA STAMPA - Fortino esterno. Lontano dall'Olimpico, la Lazio non fa passare nessuno. Sono otto i clean sheet fuori casa di quest'anno: l'ultima vittima è stata il Napoli, dopo Atalanta, Bologna, Juve e Milan (le ultime due a Roma). Come riportato da Il Messaggero, in diciassette partite in trasferta la squadra di Sarri ha incassato solo 12 gol, proprio come nella stagione 2022/23, conclusa poi al secondo posto.

Si tratta del miglior dato d'Europa dopo il Milan (che ne ha subiti 12). La Lazio ha fatto meglio anche di Arsenal, Como (13) e Inter (14). Tutto questo anche dopo l'infortunio del primo portiere, Provedel. Tra i pali c'è l'esordiente Motta, che nelle ultime tre gare lontano da casa ha subito appena due tiri nello specchio (rigore di Orsolini a parte), ovvero quelle di Vitik e Gosens.

Senza considerare la partita contro la Juventus e i due legni colpiti da Ramadani e Moro, nelle sette trasferte del 2026 i biancocelesti hanno concesso solamente tre occasioni pericolose. Numeri da big fuori dalle mura della Capitale.