Napoli, Conte a Dazn: “La Lazio ci ha dato una legnata tra i denti”. E attacca la stampa

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Al termine della gara persa dal suo Napoli in casa contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn Antonio Conte. Queste le sue parole: “Non è stata una buona partita da parte nostra. Abbiamo messo poca qualità in mezzo al campo, la Lazio ci ha aspettati chiudendoci gli spazi e ripartendo. Abbiamo avuto la palla per il 70% ma non abbiamo fatto un tiro in porta. Loro sono stati bravi a chiudere gli spazi, noi siamo mancati nel trovarli. L’avevamo studiata la partita”.

“Oggi la sensazione dall’inizio era però quella di poca energia e questa squadra quando non ne ha va in difficoltà. Si abbassa la qualità, abbiamo preso gol in ripartenza senza dimenticare il rigore su cui è stato bravo Milinkovic. Potevamo fare meglio, forse non sono stato bravo io a percepire questo malessere che si è sviluppato dopo Parma. Magari non sono stato bravo a dare le giuste motivazioni. Ma dovevamo fare il massimo, giocarci queste ultime partite provando a fare più punti possibili. Siamo stati bravi a tenere botta in un momento di massima difficoltà, siamo in zona Champions e bisogna continuare il lavoro. Abbiamo preso questa bella legnata tra i denti, domani riposiamo poi si riparte facendo tesoro di quanto accaduto oggi. In maniera obiettiva e intelligente bisogna capire cosa è successo poi rimettersi a posto”.

“Napoli è Napoli. Anche l’anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare del mio futuro. Io lascio parlare, a volte mie frasi vengono strumentalizzate, fraintese. Ma fa parte del calcio: parto dal presupposto che più tutti stanno zitti e meglio è. Poi dietro le quinte ci si può incontrare, vedere e fare mille cose. Ma in queste situazioni più siamo concentrati sulla squadra e meglio è, anche per rispetto per chi ci viene a vedere e ci sostiene sempre. Sono totalmente concentrato sulla squadra, poi capisco che il mio nome serva per fare pagine di giornale e trasmissioni. Le parole di De Laurentiis? Problema suo: può parlare, è il presidente e può dire ciò che vuole. Io non devo rispondergli e se devo farlo lo faccio in privato, non in pubblico”.