Ex Lazio | Immobile leader del Paris FC: ora è anche capitano - FOTO

20.04.2026 11:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Immobile leader del Paris FC: ora è anche capitano - FOTO

Dopo la brutta parentesi a Bologna, Immobile si sta ritrovando a Parigi. L'ex centravanti della Lazio è uno dei leader dello spogliatoio del Paris FC, con cui ha segnato 2 gol e servito 2 assist in 9 partite di Ligue 1. Nell'ultima gara contro il Metz, inoltre, gli è stata consegnata anche la fascia di capitano, che ha sempre indossato negli ultimi nella Capitale. "Prima partita da capitano per Ciro", si legge nel post del club. Di seguito l'immagine.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.