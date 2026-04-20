Ex Lazio | Immobile leader del Paris FC: ora è anche capitano - FOTO
20.04.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la brutta parentesi a Bologna, Immobile si sta ritrovando a Parigi. L'ex centravanti della Lazio è uno dei leader dello spogliatoio del Paris FC, con cui ha segnato 2 gol e servito 2 assist in 9 partite di Ligue 1. Nell'ultima gara contro il Metz, inoltre, gli è stata consegnata anche la fascia di capitano, che ha sempre indossato negli ultimi nella Capitale. "Prima partita da capitano per Ciro", si legge nel post del club. Di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.