Lazio, idea maxischermo per l'Atalanta: si attende la decisione
RASSEGNA STAMPA - Tante le iniziative in occasione della gara contro l'Atalanta, appuntamento fondamentale per la stagione della Lazio. Si attende l'annuncio del tifo organizzato riguardo alla presenza o meno a Formello, in occasione della rifinitura aperta al pubblico di martedì mattina. E si aspettano anche aggiornamenti in merito alla possibilità di vedere tutti insieme la semifinale di ritorno di Coppa Italia su un maxischermo.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il luogo è ancora da stabilire (ci sono diverse possibili soluzioni) e ancora non sono stati concessi gli eventuali permessi. I dialoghi con il Comune di Roma vanno avanti da giorni, la speranza è di riuscire a trovare al più presto una soluzione. I tifosi laziali, in contestazione contro la società, vorrebbero trovare un altro modo per seguire la gara in una forma diversa, visto che l'Olimpico rimarrà vuoto (in casa) fino a fine stagione.