Lazio, Marusic ci prova e punta l'Atalanta: le sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Marusic non molla. Vuole esserci a tutti i costi contro l'Atalanta, non accetta di saltare una gara così importante per la stagione della Lazio. È alle prese con una lesione muscolare di basso grado, accusata prima della trasferta contro la Fiorentina. Gli servirebbe un recupero lampo per tornare a disposizione mercoledì.
Come riportato da Il Messaggero, il terzino non è pronto, anche se sta cercando in ogni modo di smaltire il problema fisico e di rientrare proprio a Bergamo. Tra oggi (allenamento nel pomeriggio) e domani (rifinitura di martedì mattina, aperta ai tifosi) farà un tentativo. Lazzari, comunque, non sembra essere in dubbio, ma soffre di un problema ai flessori dalla scorsa settimana e contro il Napoli è uscito per crampi. Si tiene in preallarme Hysaj, in caso di emergenza.