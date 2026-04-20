Lazio, riflessioni a centrocampo: Sarri ha un dubbio per l'Atalanta
20.04.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Più di un ballottaggio aperto. La splendida vittoria di Napoli ha messo tutto in discussione. Sarri ora dovrà fare le sue scelte per la Coppa Italia, dettate anche da quanto di buono visto al Maradona. Su tutte, la decisione più difficile è a centrocampo. Dall'inizio potrebbe giocare di nuovo Basic, decisivo in zona gol insieme a Cancellieri.
In panchina però scalpita Dele-Bashiru, sempre decisivo contro l'Atalanta da quando è arrivato in Italia. E proprio all'andata, infatti, era stato lui a sbloccare la partita su assist di Maldini. Come riportato da La Repubblica, il nigeriano potrebbe subentrare a gara in corso, con il croato ancora titolare. Nei prossimi due allenamenti Sarri farà le sue valutazioni.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.