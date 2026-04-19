Napoli, Spinazzola: "Lazio? Non ha funzionato niente, eravamo senza energie"

19.04.2026 20:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Napoli, Spinazzola: "Lazio? Non ha funzionato niente, eravamo senza energie"
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Dopo la sconfitta al Maradona contro la Lazio, l'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Radio CRC commentando la gara. Di seguito le sue parole.

"Contro la Lazio non ha funzionato niente. È brutto dirlo, ma eravamo senza energie e concentrazione: questo poi ti porta ad arrivare sempre dopo, sbagliare scelte con la palla, gestire male la pressione. È stata la partita più brutta da quando sono al Napoli. Ci dispiace, ma dobbiamo capire che servono ancora molti punti per qualificarci in Champions League. Dobbiamo riattivare la testa e poi le gambe saranno una conseguenza".

"Due gol subiti? Sono situazioni che si gestiscono senza perdere i duelli ed arrivando prima sui palloni. Credo sia partito principalmente da un problema di testa. Penso al secondo gol: se perdi quel duello a centrocampo e lasci partire Tavares, che è velocissimo, poi diventa difficile. Non dovresti proprio arrivarci a rincorrerlo: è un problema di concetto. È stata una partita molle, senza energia. Parma per noi è stata una grande botta, poiché avevamo riposto un po' di speranza in questo finale di stagione dati i risultati positivi conseguiti".

"Dobbiamo riaccendere la scintilla per qualificarci in Champions. Da lunedì prepareremo un'altra partita fondamentale per noi: ci mancano tanti punti e non possiamo giocare così, perché in questo modo puoi perdere tutte le partite. In due anni non abbiamo mai giocato una partita così. Dobbiamo ringraziare i tifosi, perché ci hanno sempre sostenuto ed hanno capito quanto abbiamo spinto quest'anno. Io credo che un'altra squadra, con tutti gli infortuni che abbiamo subito, sarebbe stata sesta o settima, invece noi siamo lì. Abbiamo lottato ed abbiamo spinto con tutte le difficoltà, ma adesso dobbiamo continuare".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.