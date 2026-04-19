Lazio, Piscedda: "La squadra mi ha impressionato. Questa partita dimostra che..."

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Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale al termine della partita tra Lazio e Napoli, vinta dagli uomini di Sarri, allo Stadio Diego Armando Maradona con i gol di Cancellieri e Basic.

"Tenetevi bene a mente questa partita anche per gli anni futuri, dimostra che le statistiche contano poco. La Lazio ha avuto poco possesso e non ha battuto calci d'angolo, ma ha giocato benissimo tecnicamente segnando due gol e poteva segnare anche di più. Detto questo. Tutto bello. La Lazio aveva un centrocampo molto tecnico e si è visto. Ora andrà a Bergamo con una mentalità e una convinzione diversa".

"La Lazio mi ha impressionato. Ha giocato una grande partite. Tutti i giocatori hanno superato il 7 per prestazione. Questa è una squadra che deve giocare di verticalità e non di possesso. Zaccagni sul rigore non ha capito che più fai le danze della pioggia più i portieri ti inquadrano".

"Si è ricompattata in difesa, ha chiuso molto le traiettorie e ha spinto il Napoli ha sbagliare molto. Non sono arretrati fino all'area di rigore, ma hanno tenuta alta la linea difensiva. Gila quando marca l'uomo è un giocatore eccellente. Motta sta acquisendo mentalità. Taylor è il simbolo di questa squadra sa fare tutto. Le azioni dei due gol dovrebbero essere presi come materia da mostrare ai ragazzi: i tempi di inserimento sono perfetti".

"Noslin e Cancellieri hanno fatto bene soprattutto da un punto di vista fisico. Hanno coperto bene. Per come hanno giocato stasera meritano una riconferma. Sono affidabili. Cancellieri dà profondità e una certa copertura fisicamente, è più concentrato di Isaksen che a volte si addormenta. Lui è un ragazzo che dà velocità. Se sta bene come ieri sera lo farei rigiocare".

"Tavares ha fatto una buona prestazione difensiva. Non ha ancora le conoscenze giuste da difensore. Per come piace a me Tavares gli perdono anche qualche sciocchezza, nelle azioni offensive c'è quasi sempre. Deve migliorare nell'attenzione. Sembra a volte che non ha la percezione del pericolo. Capita anche a Lazzari e Marusic. Si fanno attrarre troppo dal pallone".

"Cataldi ha fatto bene ma è stato molto aiutati dalle due mezzali. Basic o Dele-Bashiru a Bergamo? Con i cinque cambi puoi utilizzarli entrambi".