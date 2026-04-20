Roma, Pellegrini: "Cercheremo di vincerle tutte". Poi su Ranieri e Gasperini...

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A margine del premio Insider Sport a Coverciano, Lorenzo Pellegrini ha parlato della situazione che sta vivendo in casa Roma tra le tensioni sorte tra Ranieri e Gasperini e il finale di stagione: "Quello che noi abbiamo sempre fatto da inizio stagione è stato pensare solo a noi non guardare troppo i numeri della classifica. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è concentrarci su noi stessi e cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà".

"Quello che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare è seguire il Mister, per quello che ci chiederà e per quello che ci dirà la domenica per vincere le partite. Gasperini è più carico di prima, dobbiamo concentrarci solo su queste ultime partite. Quello che interessa a noi è stare il meglio possibile sul campo per vincere le sfide, poi vedremo ciò che succederà".

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