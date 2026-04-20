WOMEN | Serie A, Lazio - Sassuolo: quando e dove seguire il match
20.04.2026 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La sosta per le Nazionali è ormai in archivio, nel weekend tornerà la Serie A con l'ottava giornata del girone di ritorno. La Lazio è reduce dalla pesantissima sonfitta in casa dell'Inter che l'ha fatta scivolare al sesto posto, complicando il percorso verso la Champions. Le biancocelesti sono chiamate a riscattare il ko e lo faranno in campo affrontando il Sassuolo.
L'appuntamento al Fersini è in programma sabato 25 aprile alle 12:30, la sfida sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito.
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