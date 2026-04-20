Atalanta, Palladino punta la Lazio: un big in dubbio in difesa
20.04.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dopo il pari contro la Roma l’Atalanta è tornata ad allenarsi agli ordini di mister Palladino in vista della sfida contro la Lazio, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 22 aprile alle 21.00.
Parte del lavoro in gruppo per Scalvini e Kolasinac mentre ha svolto lavoro individuale Isak Hien che rimane a forte rischio per il match. Per il centrale svedese, al momento, è più vicino un forfait che una presenza nella sfida di mercoledì.
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Jessica Reatini
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