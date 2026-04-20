Lazio, supplementari o rigori? Cosa succede in caso di parità con l'Atalanta
20.04.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio si gioca la finale di Coppa Italia. Per la semifinale di ritorno, la squadra di Sarri ritroverà l'Atalanta di Palladino a Bergamo. Si ripartirà dal 2-2 dell'andata di inizio marzo, maturato grazie ai gol di Dele-Bashiru, Pasalic, Dia e Musah proprio allo scadere. Senza il vantaggio delle reti in trasferta, ormai tolto da qualche stagione, in caso di parità nei novanta minuti si andrà ai supplementari. Se anche i due tempi da quindici minuti non dovessero bastare, allora le due squadre si giocheranno il passaggio del turno ai calci di rigore. Alla fine, una delle due affronterà la vincente tra Inter e Como nella finale del prossimo 14 maggio.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.