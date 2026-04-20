Napoli, Bruscolotti: "Lazio? De Bruyne camminava. Conte non ha colpe"
20.04.2026 15:15 di Christian Gugliotta
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In un'intervista concessa a Il Mattino, Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha commentato con amarezza la sconfitta incassata dalla squadra di Conte contro la Lazio. Queste le sue parole:
"Mi fa male aver visto calciatori come De Bruyne camminare senza mai avere un momento di lucidità. Ora, ditemi: c’era bisogno di Conte per caricare uno che viene dal Manchester City e che si prepara a giocare un Mondiale con il Belgio da protagonista? E allora, questo clima non mi piace. Questo 2-0 della Lazio è colpa di chi va in campo e non di Conte".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.