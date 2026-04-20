Coppa Italia, Colombo dirige Atalanta - Lazio: i precedenti con l'arbitro
20.04.2026 13:45 di Christian Gugliotta
L'AIA ha affidato all'arbitro Andrea Colombo la direzione di Atalanta - Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma alle 21:00 di mercoledì 22 aprile.
Per il fischietto della sezione di Como si tratterà del 13° incrocio con i biancocelesti e il bilancio è di ben 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. L'ultimo precedente è Udinese - Lazio dello scorso 27 dicembre, terminato tra le polemiche per la rete convalidata a Davis nel finale.
Per l'Atalanta, invece, regna l'equilibrio. Nelle sette gare arbitrate da Colombo, i bergamaschi hanno ottenuto tre successi, un pareggio e incassato tre sconfitte. L'ultimo incrocio risale allo scorso 21 settembre, quando la Dea si è imposta con un netto 0-3 in casa della Cremonese.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.