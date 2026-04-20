Caressa e il siparietto con Di Canio: "Aspetta Paolo ti metto il cuscino!"
Ancora un Paolo Di Canio protagonista durante l’ultima puntata di Sky Sport Club. Fabio Caressa ha infatti offerto un cuscino all’ex calciatore per non rischiare di ripetere quanto visto la settimana precedente con Di Canio che aveva preso a testate il tavolo fingendo di farsi male.
Tutto era iniziato quando la giornalista Federica Masolin aveva chiesto all’ex Lazio quando i club di Serie A sarebbero arrivati al livello di quelli di Premier League. Il tema è scottante e molto caro a Di Canio che ha ribattuto: “Vuoi farmi intristire?", cominciando a prendere a testate il tavolo, “Tu mi hai provocato e io mi spacco la testa".
Per scongiurare un epilogo simile Caressa è corso ai ripari: "Aspetta Paolo, se parliamo di calcio inglese ti metto il cuscino, non sia mai che dai altre capocciate sul tavolo”.
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