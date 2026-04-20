Italia, parla Bonucci: "Come ct ripartirei da Guardiola! È difficile, ma..."

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Leonardo Bonucci, ora collaboratore federale, si trova a Madrid per i premi Laureus. Come riportato da gazzetta.it, l'ex difensore ha parlato del momento del calcio italiana e del futuro della Nazionale dopo il flop Mondiale e le dimissioni di Gattuso. Di seguito le sue parole a riguardo: "Nuovo ct? Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni se veramente c'è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola, perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato. Penso sia molto difficile, però sognare in questo momento non costa nulla"

"Il mio ruolo? Mi è stato chiesto di fare ancora da ponte per la parte di scouting dei giovani e dei ragazzi che possono essere convocati per le partite di giugno. Ora abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli e dietro altri che si stanno costruendo, Credo che con Donnarumma, Tonali, Bastioni, Calafiori, Palestra, Pio Esposito, Scamacca, i giocatori ci siano. L'obiettivo dev'essere quello di metterli nelle migliori condizioni piscofisiche per permettere loro di esprimersi sempre al massimo. La Nazionale di oggi se la paragono alla nostra che ha vinto l'Europeo 5 anni fa per tecnica e talento è sicuramente superiore. Quello che manca è un pizzico di crescita a livello di leadership e personalità, perché nelle partite che pesano è la cosa che fa la differenza".