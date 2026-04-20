Italia, l'allenatore del Paris FC: "Ecco il vostro problema". Poi cita Immobile

A meno di un mese dal disastro italiano, con la Nazionale di Gattuso che è stata eliminata dalla Bosnia, saltando così il terzo mondiale consecutivo, si torna a parlare dei problemi calcistici del Belpaese.

Tutti hanno parlato dell'argomento, anche fuori dall'Italia. Questa volta è il turno di Antoine Koumbouaré, allenatore del Paris FC, il quale ha punzecchiato l'Italia nel corso di un'intervista post partita ai canali ufficiali della Ligue 1. Di seguito le sue parole:



"Ci sono più italiani che giocano da noi oggi che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre. Ecco perché gli italiani non andranno ai Mondiali”, ha dichiarato il tecnico lasciando poi la postazione tra le risate, sue e quelle dei giornalisti che lo stavano intervistando".



Nel suo Paris FC militano due giocatori italiani: l'ex Verona Diego Coppola, Luca Koleosho e soprattutto Ciro Immobile, ex attaccante di Lazio e Bologna.