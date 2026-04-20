Lazio, ecco come sta Lazzari: fuori per crampi a Napoli, contro l'Atalanta...
RASSEGNA STAMPA - Terzini da monitorare. I prossimi due giorni in vista della gara contro l'Atalanta saranno fondamentali per fare il punto sulle condizioni degli esterni bassi. In particolare è da valutare Lazzari, uscito per crampi a Napoli: come riportato da Il Messaggero, non sembra essere in dubbio per Bergamo.
Già dalla scorsa settimana, però, soffre di un problema ai flessori. Potrebbe essere un rischio, quindi, fargli giocare un'altra partita così importante e ad alta intensità. La decisione la prenderà Sarri dopo la rifinitura di martedì mattina (aperta ai tifosi). Marusic, invece, ancora non è pronto: sta facendo di tutto per smaltire la lesione muscolare ed esserci a Bergamo. Farà un tentativo. In caso di emergenza si tiene pronto Hysaj, subentrato al Maradona.