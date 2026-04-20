Calciomercato Lazio | Piace Valincic. L'agente: "In estate andrà via..."

La Serie A punta Moris Valincic. Tante squadre italiane sul terzino destro croato classe 2002, compresa la Lazio che lo segue da tempo. Ne aveva già parlato qualche mese fa il suo agente Adrian Aliaj, che al quotidiano Jutarnji list ha chiarito di nuovo la sua situazione e il suo futuro. Di seguito le sue parole a riguardo: "Crediamo che Moris dovrebbe lasciare la Dinamo in estate e crediamo che sia una prospettiva piuttosto realistica. La Dinamo non ha gestito bene il suo ritorno in campo dopo l'infortunio, perché non era pronto né fisicamente né mentalmente, quindi ha alternato buone prestazioni a prestazioni deludenti, per poi finire in panchina".

"Moris è un giocatore che si è messo in luce in autunno, mostrando un enorme potenziale, quindi mi aspettavo che un club delle dimensioni della Dinamo preparasse il suo ritorno in campo con maggiore attenzione. In autunno, Moris è stato seguito da molti top club provenienti da diversi campionati europei di alto livello, e praticamente tutti i colossi italiani si sono messi in fila per ingaggiarlo. Non nascondiamo il fatto che consideriamo l'Italia la tappa successiva della sua carriera. Tutti questi club lo hanno visto giocare in molte partite, hanno visto cosa è in grado di fare, e la loro percezione di Moris è rimasta la stessa anche oggi".

"Il suo prezzo? Quando colossi italiani come Napoli, Roma, Bologna, Lazio o Milan ti vedono come un giocatore che potrebbe rinforzare la loro squadra, 15 milioni sono una cifra assolutamente realistica a quei livelli. I problemi di Moris non hanno intaccato la sua reputazione in Italia, né in Germania o in Francia. Moris è ancora nel mirino della maggior parte di questi club. Lo scorso autunno, il suo valore reale era di 15 milioni di euro, il nostro obiettivo è cercare di ripeterlo o almeno avvicinarci il più possibile. Visto l'interesse che c'è, è realistico pensare che sia Moris che la Dinamo riceveranno un'offerta che andrà bene per tutte le parti".