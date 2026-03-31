Calciomercato Lazio | Altro nome per la difesa: sfida a due big per Valincic
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Tanti nomi per la difesa. Il reparto arretrato è praticamente tutto in scadenza, per questo la Lazio tiene d'occhio diversi profili su cui puntare in estate. Oltre ad Arnau Martinez c'è anche il nome di Moris Valincic, come riportato da Il Corriere dello Sport. Si tratta di un terzo destro croato, classe 2002. È stato seguito a Formello dopo una segnalazione.
La concorrenza per lui è ampia e in Serie A è già molto noto: piace a due big come Napoli e Inter. Gioca nella Dinamo Zagabria e ha un contratto fino al 2029: per acquistarlo servono tra i 15 e i 18 milioni di euro. Per la società biancoceleste sono troppi. Resta un nome da tenere d'occhio, ma al momento molto complicato per i costi dell'operazione.