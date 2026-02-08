Calciomercato Lazio | Leite, l'avvocato smentisce Fabiani: "Nessun accordo!"

TUTTOmercatoWEB.com

Dalla conferenza stampa di Angelo Fabiani sono emersi nuovi enigma. Questa volta riguardanti le dichiarazioni del direttore sportivo sull'accordo con l'avvocato di Diogo Leite, giocatore in scadenza con l'Union Berlino e trattato durante il mercato di gennaio. Lo stesso avvocato che, però, nelle scorse ore ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Fabiani, smentendo di aver trovato un accordo con la Lazio per il trasferimento del suo assistito.

"Affinché non sussistano dubbi, non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio, né in forma diretta né indiretta. È vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione. Si auspica pertanto che tutte le parti interessate agiscano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità professionale nel trattamento pubblico di tematiche di questa natura".

"Riteniamo che la presente dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo, con il dovuto rispetto, di astenersi da ulteriori commenti che facciano riferimento a presunti impegni contrattuali non corrispondenti al vero o non adeguatamente fondati. Si precisa che il contratto attualmente in vigore del giocatore scade al termine della presente stagione sportiva e che non è stato assunto alcun impegno in merito a un eventuale futura permanenza. Eventuali sviluppi relativi al futuro del giocatore saranno comunicati attraverso i canali appropriati e nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte".