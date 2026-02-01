Calciomercato Lazio | Belahyane può restare: salta l'affare con il Verona?

01.02.2026 20:35 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Belahyane può restare: salta l'affare con il Verona?
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane può restare alla Lazio. Nelle scorse ore, il Verona sembrava aver trovato un accordo con i biancocelesti per il ritorno del centrocampista, che sarebbe arrivato in prestito secco fino a giunto.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, l'affare potrebbe saltare. Vecino è diretto verso il Celta Vigo e, se non dovesse arrivare nessun innesto, la Lazio potrebbe tratterebbe il marocchino.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.