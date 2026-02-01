Calciomercato Lazio | Belahyane può restare: salta l'affare con il Verona?
01.02.2026 20:35 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane può restare alla Lazio. Nelle scorse ore, il Verona sembrava aver trovato un accordo con i biancocelesti per il ritorno del centrocampista, che sarebbe arrivato in prestito secco fino a giunto.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, l'affare potrebbe saltare. Vecino è diretto verso il Celta Vigo e, se non dovesse arrivare nessun innesto, la Lazio potrebbe tratterebbe il marocchino.
