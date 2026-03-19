Roma, fischi dell'Olimpico dopo il Bologna: giocatori respinti dai tifosi
19.03.2026 23:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È crisi nera in casa Roma. La squadra di Gasperini è stata eliminata dall'Europa League dopo la sconfitta per 3-4 in casa contro il Bologna. Decisivo il gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, che ha portato i rossoblù ai quarti (dove affronteranno l'Aston Villa). Come raccontato da Gianluca Di Marzio di SkySport, i giocatori giallorossi hanno provato a salutare e ringraziare i loro tifosi sugli spalti, ma sono stati respinti, fischiati da tutto l'Olimpico e invitati ad andare negli spogliatoi.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.