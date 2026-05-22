"Forza Lazio, sempre!": il messaggio d'amore di Claudio Lopez
22.05.2026 19:30 di Simone Locusta
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I calciatori che hanno vestito la maglia della Lazio si legano inevitablmente ai colori biancocelesti, si crea un amore destinato a restare nel tempo. Anche opo più di vent'anni. L'ex calciatore Claudio Lopez, che ha giocato con la Lazio dal 2001 al 2005, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dei bei tempi che furono insieme a Bernardo Corradi. A corredo dell'immagine un messaggio d'amore, breve ma intenso: "Forza Lazio, sempre!".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.