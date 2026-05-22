Lazio | Cardone: "Thiago Motta, Palladino e Pisacane? Vi spiego"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato di chi sarà il prossimo allenatore della Lazio, ma non solo. Il giornalista di Repubblica si è espresso anche sul futuro di Zaccagni e sulle parole di Fabiani. Ecco il suo pensiero sui diversi temi:

“Thiago Motta è destinato a scegliere una panchina all’estero. Per Palladino un sondaggio c’è stato, lui ha dato la sua disponibilità. Poi c’è la stima di Lotito nei confronti di Conceicao e Gattuso, e quella di Fabiani per Pisacane. Ieri Almeyda ha firmato per il Monterrey. Mi affiderei ad un ex Lazio, che allo stesso tempo è un valido tecnico, come Conceicao. Sogno una Lazio con Signori presidente di ‘garanzia’.

Per la permanenza di Zaccagni non ci sono più le certezze di un tempo. Qui si parla di una coppia d’attacco Ratkov-Sebastiano Esposito. Se la Lazio va verso Pisacane, uno dei calciatori a cui è più legato l’allenatore, anche perché è forte, è proprio Esposito. Questo quindi diventa uno scenario possibile.

Le parole di Fabiani? Bisogna capire se lui considera questa stagione un fallimento o meno. A questo punto tutto è relativo. L’ultimo triennio è fatto da un settimo posto, un altro settimo posto e poi quello attuale, che balla dal nono all’undicesimo. Erano anni che la Lazio non aveva una media così bassa. E spesso prima la Coppa Italia ha salvato le stagioni. Negli ultimi anni la deriva delle posizioni in classifica”.