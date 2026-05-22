Lazio, mai così male negli ultimi 10 anni: fallito anche l'ultimo obiettivo
RASSEGNA STAMPA - Il punto più basso in una delle peggiori stagioni dell’era Lotito. Il derby perso contro la Roma ha spazzato via anche l’ultima possibilità di togliersi una soddisfazione dopo un campionato che definire amaro sarebbe riduttivo. Fine degli obiettivi visto che, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la squadra non potrà più raggiungere i 30 punti nel girone di ritorno come Sarri aveva chiesto. Anche vincendo contro il Pisa, infatti, la Lazio si fermerebbe a 29 e a 54 punti in classifica: una quota che riporta il pensiero alla stagione 2015/2016 una delle più deludenti dell’era Lotito conclusa all’ottavo posto tra contestazioni e cambi di allenatore (da Pioli a Inzaghi).
Il dato, però, potrebbe anche peggiorare. Se infatti la Lazio non dovesse battere il Pisa bisognerebbe tornare alla stagione 2008/2009 per trovare un finale peggiore: 50 punti e decimo posto in una stagione però salvata dal successo in Coppa Italia contro la Sampdoria.
Quest’anno la Lazio non è riuscita a togliersi neanche la soddisfazione di alzare al cielo un trofeo. A questo va unita la sensazioni di avere davanti una squadra senza identità e con poca qualità, un ambiente in aperta contestazione con Lotito e un Sarri che, nonostante l’impegno, non è riuscito a cambiare la rotta.
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