Lazio | Sollievo per Motta, ma a chiudere sarà Furlanetto
RASSEGNA STAMPA - Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Edoardo Motta. Dopo il fastidio muscolare accusato nei giorni precedenti al derby e i timori iniziali legati a una possibile lesione, gli esami hanno escluso problemi seri. Nonostante ciò, il portiere dovrebbe saltare anche l’ultima gara stagionale contro il Pisa, con Alessio Furlanetto ancora favorito per una maglia da titolare.
Se il forfait verrà confermato, Motta chiuderà la sua prima stagione in biancoceleste con 11 presenze: dall’esordio all’Olimpico contro il Sassuolo fino alla finale di Coppa Italia. Il classe 2005, inoltre, lunedì riceverà il Premio Ussi al Circolo Canottieri Aniene, riconoscimento legato all’ottimo impatto avuto dal suo arrivo nella Capitale. Tra i momenti più ricordati restano soprattutto i quattro rigori parati su cinque nella sfida contro l’Atalanta in Coppa.
Intanto la Lazio riflette anche sul futuro del reparto portieri. Come scrive il Corriere dello Sport, Ivan Provedel, in scadenza tra un anno, potrebbe diventare un’opzione per l’Inter come secondo portiere. Il club biancoceleste spera invece nel riscatto di Christos Mandas da parte del Bournemouth, nonostante il portiere greco non abbia ancora esordito in Premier League.